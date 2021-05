Vaccinazioni anti-covid a gogò in Capitanata: oltre 100mila 'immunizzati' e la metà dei foggiani con prima dose

In provincia di Foggia sono 326.586 le somministrazioni effettuate dall'avvio della campagna vaccinale. Di queste, 220.607 sono le prime dosi; 105.979 le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale

Sono 2.097.751 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia, il 96.7% delle 2.180.555 dosi consegnate dal commissario nazionale (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale).

In provincia di Foggia sono 326.586 le somministrazioni effettuate dall'avvio della campagna vaccinale. Di queste, 220.607 sono le prime dosi; 105.979 le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale.

Un trend in continua crescita, come dimostra il dato delle somministrazioni effettuate nel mese in corso, superiore alle 104.000 dosi. Nel dettaglio, a questa mattina: sono 39.277 le persone estremamente vulnerabili che hanno ricevuto la prima dose; di queste, 21.857 hanno ricevuto anche la seconda.

Vaccinati con la prima dose anche 13.700 caregivers/familiari conviventi, di questi 7.113 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Inoltre, hanno ricevuto la prima dose di vaccino: 37.131 persone ultraottantenni e, di queste, 32.903 anche la seconda; 47.464 persone di età compresa tra 79 e 70 anni e, di queste, 15.372 anche la seconda; 55.270 persone di età compresa tra 69 e 60 anni e, di queste, 16.968 anche la seconda; 41.051 persone di età compresa tra 59 e 50 anni e, di queste, 16.506 anche la seconda; 19.065 persone di età compresa tra 49 e 40 anni.

Hanno concluso il ciclo vaccinale 10.060 dei 15.830 operatori scolastici che hanno ricevuto la prima somministrazione. I medici di medicina generale hanno somministrato, ad oggi, 90.423 dosi di vaccino di cui 13.999 a domicilio.