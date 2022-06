Covid, torna a Foggia l'epidemiologo Lopalco: parlerà della vaccinazione del paziente oncologico

Si terrà giovedì 9 giugno, dalle 16,30 alle 18,30, a Palazzo Dogana a Foggia, il seminario 'La vaccinazione del paziente oncologico'. L’evento è organizzato dalla Asl Foggia in collaborazione con la sezione Apulo-Lucana della Società italiana di Igiene e Medicina Preventiva nell’ambito del 'Med-food Anticancer program'.

Relatore d’eccezione, il prof. Pierluigi Lopalco, epidemiologo e professore ordinario di igiene dell’Università del Salento. Da oltre 15 anni, la Asl di Foggia e la Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva sostengono il Med-Food Anticancer Program il cui obiettivo è la promozione dell’aderenza alle raccomandazioni dell’American Institute for Cancer Research (Aicr) e alla Dieta Mediterranea, anche per i malati di tumore.

Un programma in cui la prevenzione delle infezioni per la popolazione sempre più numerosa di pazienti oncologici è di fondamentale importanza. I pazienti oncologici, infatti, sono maggiormente a rischio di infezioni gravi. Il rischio di contrarre l'infezione è direttamente correlata allo stato netto di immunosoppressione del paziente o alla gravità della malattia.

In questi pazienti l'infezione può provocare conseguenze, a volte irreparabili, e la terapia antimicrobica risulta meno efficace. Di qui il valore preventivo delle vaccinazioni: è scientificamente provato, infatti, che molte infezioni sono prevenibili con il vaccino, da somministrare in base al trattamento in corso e al tipo di patologia.