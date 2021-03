Vaccino Anti Covid, prima dose somministrata a tutto il personale scolastico: nel Foggiano pronti 20 Punti vaccinali di popolazione

Nel Foggiano sale a sedici il numero dei Comuni in cui sono state vaccinate a domicilio tutte le persone ultraottantenni non autosufficienti. Verso il completamento del primo ciclo anche la vaccinazione di forze dell'ordine e di polizia

Sono 525.417 le dosi di vaccino somministrate sino ad oggi in Puglia su 601.745 dosi consegnate, pari all’87,3 per cento (aggiornamento alle ore 16.56). Di queste 156.007 sono agli over 80, 87.302 al personale scolastico, 14.034 alle forze armate. Sono 40.809 gli ultraottantenni cha hanno ricevuto la seconda dose di vaccino.

Nella provincia di Foggia, terminata la somministrazione della prima dose di vaccino anticovid agli operatori scolastici, è in dirittura d’arrivo anche quella alle forze dell’ordine e di polizia.

E mentre prosegue la somministrazione della seconda dose alle persone ultraottantenni presso gli ambulatori vaccinali allestiti sul territorio, sale a sedici il numero dei Comuni in cui sono state vaccinate a domicilio tutte le persone ultraottantenni non autosufficienti. Oggi, infatti, i Medici di Medicina Generale hanno effettuato tutte le somministrazioni a domicilio richieste nel Comune di Rignano Garganico. La Asl Foggia, intanto, per le successive fasi della campagna vaccinale, in sinergia con le varie amministrazioni locali, ha individuato 20 “Punti Vaccinali di Popolazione” (Pvp) distribuiti sul territorio.