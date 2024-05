Unifg e 'Riuniti' accolgono i nuovi specializzandi. Emiliano: "Troppi 10 anni per formare un medico"

L'iniziativa, promossa dal delegato rettorale alle politiche di sanità, Gaetano Serviddio, intende accogliere tutti i medici iscritti ai corsi di specializzazione dell'Università di Foggia. Un totale di 500 iscritti pronti a intraprendere un percorso che li porterà a maturare le giuste conoscenze sul campo.

"Abbiamo bisogno di medici, ma stiamo immettendo sul territorio medici ancora non pronti. La pandemia ci ha insegnato che utilizzare medici troppo giovani e prima di una formazione adeguata significa rischiare in termini di qualità", commenta Serviddio.

Per Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, è importante formare il personale medico ma è altrettanto importante coprire le lacune che la sanità ha, soprattutto nei pronto soccorso. Dal 2018, abbiamo concentrato sulle scuole di specializzazione di area medica dell'Università di Foggia 35 milioni e mezzo di euro, con cui siamo arrivati al risultato di avere attive, oggi, 37 scuole di specializzazione: lo stesso numero di Bari. È un investimento per soddisfare la forte domanda di medici che manifesta il sistema sanitario in tutta Italia, è un investimento sui giovani che studiano ed è un investimento su una città che rafforza la sua ambizione di diventare città universitaria, attraendo persone che possono scegliere di vivere, studiare e lavorare a Foggia" ha dichiarato Raffaele Piemontese, assessore al bilancio della Regione Puglia.