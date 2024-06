Il Rettore Lo Muzio è il nuovo presidente del collegio dei docenti universitari di Odontostomatologiche

Il prof. Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell'Università di Foggia, è il nuovo presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche.

Ad eleggerlo all'unanimità nella giornata ieri 21 giugno, è stata l’assemblea di tutti i docenti delle discipline odontostomatologiche convocata a Trieste in occasione del 31° Congresso nazionale del Collegio.

Lorenzo Lo Muzio, professore ordinario di malattie odontostomatologiche, è altresì componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e Direttore del Consorzio Interuniversitario Nazionale della Bioncologia); è stato, inoltre, presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e presidente della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale.

Un incarico prestigioso, quello riconosciuto, che valorizza l’impegno e la professionalità profusa nel campo della discipline odontostomatologiche e che costituisce un ruolo chiave per promuovere in questo ambito standard sempre più elevati a livello nazionale e internazionale. “È davvero un onore aver ricevuto questo prestigioso mandato da tutti i colleghi docenti delle discipline odontostomatologiche ai quali va la mia profonda gratitudine per la fiducia accordata che, naturalmente, mi riempie d'orgoglio” ha dichiarato il Rettore dell'Università di Foggia: “Completare le procedure per attivare la laurea abilitante in tutte le sedi in cooperazione con la Conferenza dei presidenti dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è certamente una delle priorità da concretizzare unitamente alla promozione di iniziative e politiche volte a valorizzare il merito e l'impegno dei nostri giovani"

Il prof. Lo Muzio entrerà in carica il primo gennaio 2025 al posto del prof. Roberto Di Lenarda, Rettore dell’Università di Trieste, presidente del Collegio per due mandati e primo laureato in odontoiatria ad aver ricoperto la carica.