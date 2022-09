Turista ricoverata al Riuniti, ringrazia il personale medico: "Mi sono sentita coccolata, rassicurata e ben assistita"

"Nei miei cinque giorni di ricovero ho memorizzato il volto di tutti ma non i vostri nomi, a parte quello del grandissimo e simpaticissimo primario dr Tricarico e della d.ssa Perfetto, che nei miei confronti è stata immensa sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano, sempre disponibile a darmi consulenze, rassicurazioni, ed ad accelerare l'iter di dimissioni affinché potessi ricongiungermi con mio marito, pure lui ricoverato in altro reparto, ed alla mia famiglia per tornare a casa; è stata il mio angelo custode, grazie davvero". È l'incipit di una lettera scritta da una turista, residente nel Nord Italia, vittima di un incidente in seguito al quale è stata ricoverata presso il Policlinico Riuniti di Foggia.

Parole di ringraziamento per il trattamento ricevuto e la qualità del lavoro di medici e infermieri del policlinico foggiano: "Non è piacevole essere vittima di un incidente, e non è altrettanto piacevole se questo avviene in viaggio per le vacanze e così lontano da casa. Oltre allo stress psicologico si aggiunge anche la preoccupazione che non avere il proprio ospedale ed i propri medici vicini possa portare a conseguenze anche gravi. E questo viene aggravato dal fatto che, come mi rilevavate sempre simpaticamente, io "Venivo dal Nord". Entrati al Pronto Soccorso con codice verde, siamo stati presi in carico da personale competente e scrupoloso e rivoltati come calzini fino ad essere ricoverati. Già questo ci ha immediatamente rassicurati, nonostante, lo ammetto, una certa diffidenza iniziale", racconta.

"Sale nuovissime, macchinari all'avanguardia, pulizia. Quando lo raccontavo a casa mi chiedevano: sei sicura di quello che dici? E che dire poi del vostro reparto? Mi sono sentita seguita, coccolata, rassicurata da personale competente, cordiale, empatico e simpatico. Non mi sono mai sentita il numero 12, ma una persona ben assistita alla quale siete riusciti spesso a strappare un sorriso nonostante la tensione della situazione. Non vi ho mai visti scortesi, frettolosi o sgarbati nonostante i carichi di lavoro, ma sempre fin troppo disponibili. Ecco, ci tenevo a ringraziare tutti per questo. Ora sono a casa ancora fragile causa una frattura vertebrale scoperta alla fine proprio grazie alla vostra scrupolosità.... penso di essere stata fortunata, nella disgrazia, ad avervi incontrati".

La donna conclude: "Tutti mi avete dato qualcosa. E ne approfitto per rispondere a tutti quelli che mi chiedevano di parlare bene della sanità del sud una volta tornata a casa. Lo sto facendo e lo farò, continuate così. Un abbraccio".