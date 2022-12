Il tumore ai testicoli è più frequente nei ragazzi under 30: diagnosi precoce e gratuita per gli studenti dell'Uni Fg

E' stato presentato questa mattina presso la sala consiglio 'Giustino Fortunato' dell'Università di Foggia, il libro 'Pratical Clinical Andrology' edito dai docenti di Urologia Unifg. Contestualmente alla presentazione del libro che parla più in generale di Andrologia, ha preso corpo un progetto di educazione e prevenzione uro-andrologica per i giovani nella Asl sostenuto dall'Ateneo dauno. "Tantissime patologie della sfera urogenitale che riguardano loro, come il tumore del testicolo".

A presiedere i lavori è stato il Pro Rettore Prof. Giuseppe Carrieri, nonché presidente della Società Italiana di Urologia. “Siamo convinti dell’importanza delle pratiche relative alla diagnosi precoce, di qui lo screening rivolto ai nostri studenti e il coinvolgimento di questa fascia di popolazione”.

I professori Carlo Bettocchi, associato di Urologia e presidente della Società europea di Medicina Sessuale, Luigi Cormio, ordinario di Urologia, Gian Maria Busetto, associato di Urologia e Domenico Costantino, docente di Diritto di famiglia dell'Università di Bari, hanno relazione rispettivamente sulla nuova struttura Dipartimentale di Andrologia e chirurgia ricostruttiva presente nell’ospedale di Foggia, sulla corretta autopalpazione per una diagnosi precoce di problemi oncologici, sulla fertilità e la natalità e sul diritto familiare.

Ci saranno dei numeri verdi per visite gratuite