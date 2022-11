Il tumore alla prostata, nemico numero uno dell'uomo. Il Prof. Carrieri: "Può essere intercettato nelle fasi precoci"

Novembre è il mese dedicato alla cura della salute dell'uomo, con la campagna di sensibilizzazione 'Movember'. 36mila casi di tumore alla prostata ogni anno, in Italia. Di questi, 7mila uomini muoiono di questo male. La prevenzione delle malattie è la base per prendersi cura di sé stessi e anticipare quanto più possibile le terapie.

Come spiega il Professor Giuseppe Carrieri, direttore del reparto di Urologia del policlinico Riuniti di Foggia e presidente degli urologi italiani, "dopo la soglia dei 50 anni è necessario programmare una visita dall'urologo almeno a scadenza annuale. Molti test, come il Psa (esame del sangue che misura la quantità di antigene prostatico presente nel siero) o la visita urologica, riescono a tenere sotto controllo un tumore che cresce molto lentamente. Nel momento in cui il paziente inizia ad avvertire disturbi derivanti dal tumore, sarebbe già tardi e il tumore sarebbe già in stato avanzato. Per questo è necessario tenere sotto controllo l prostata con esami specifici".