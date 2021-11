Prevenzione del cancro alla testa e al collo: visite specialistiche gratuite al Riuniti di Foggia

L’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal prof. Michele Cassano, ha aderito alla Giornata di Sensibilizzazione Oncologica per la Prevenzione dei Tumori del Collo prevista per martedì 23 novembre.

Sotto il patrocinio della presidenza della Repubblica e del Ministero della Salute, la giornata prevede iniziative di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale con visite tematiche gratuite per i cittadini nelle strutture ambulatoriali pubbliche o private.

La forte prevalenza delle neoplasie della testa e del collo nella popolazione adulta pone all’attenzione il momento cruciale di una diagnosi precoce. Complessivamente, infatti, la sopravvivenza del cancro della testa e del collo si attesta all’80-90% in caso di una tempestiva e corretta diagnosi precoce. Si rende, pertanto, necessario sensibilizzare in maniera sempre più capillare la popolazione su questi temi.

Martedì 23 novembre presso gli ambulatori del dipartimento di Emergenza-Urgenza (Deu) del policlinico Riuniti di Foggia saranno effettuate visite specialistiche gratuite nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 14:30. La giornata di prevenzione è destinata a chiunque presenti una tumefazione, un rigon?amento od una massa a livello di qualsiasi parte del collo, indipendentemente dal tempo di comparsa.

Per sottoporsi alla visita di screening, non è necessaria alcuna prenotazione. Sarà su?ciente presentarsi presso l’ambulatorio all’interno della fascia oraria indicata. L’accesso sarà regolamentato dal personale in servizio e saranno garantite tutte le norme di prevenzione e contenimento delle infezioni da Covid-19. Casi speci?ci per sospetto patologico saranno automaticamente indirizzati, verso un percorso diagnostico dedicato gestito dall’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del Policlinico Riuniti.

I medici dott. Luciano Magaldi, dirigente responsabile della Struttura Semplice di Oncologia Testa e Collo ed il dott. Gianluigi Grilli, dirigente medico dell’équipe otorinolaringoiatrica oncologica, saranno a disposizione per visite e chiarimenti. Sarà, inoltre, disponibile materiale divulgativo per chiunque lo desideri.