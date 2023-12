Tumore del collo dell'utero: a Vico si raddoppia l'offerta dello screening della cervice

Oltre al servizio già attivo presso il poliambulatorio di Vieste, da martedì 5 dicembre 2023, sarà operativo un ambulatorio per lo screening della cervice uterina presso il Poliambulatorio di Vico del Gargano, in via di Vagno