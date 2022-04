Tumori del cavo orale: visite specialistiche gratuite in Otorinolaringoiatria

E' in corso di svolgimento presso il policlinico Riuniti di Foggia la giornata di prevenzione tumori del cavo orale destinata a chiunque, indipendentemente dal tempo di comparsa, presenti tumefazioni ed escrescenze, lesioni bianche o rossastre e ferite che non si rimarginano spontaneamente a livello di lingua, gengive, guance, pavimento ovvero la parte inferiore della bocca, palato o labbra. I pazienti vengono sottoposti ad una visita specialistica gratuita di screening presso gli ambulatori di Otorinolaringoiatria, piano terra plesso Maternità. Fino alle 13.

Per sottoporsi alla visita di screening non è necessaria alcuna prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi presso l’ambulatorio all’interno della fascia oraria indicata. L’accesso sarà regolamentato dal personale in servizio e saranno garantite tutte le norme di prevenzione e contenimento delle infezioni da Covid-19.

Casi specifici per sospetto patologico saranno automaticamente indirizzati verso un percorso diagnostico e terapeutico dedicato gestito dall’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del Policlinico Riuniti. I medici Dott. Luciano Magaldi, dirigente responsabile della struttura semplice di Oncologia Testa e Collo, il dott. Gianluigi Grilli ed il dott. Saverio Fania, dirigenti dell’equipe otorinolaringoiatrica oncologica, saranno a disposizione per visite e chiarimenti.