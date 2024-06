Ambulatori di via Grecia trasferiti in Piazza della Libertà

Manca poco all’avvio dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Foggia in via Grecia, finanziata con fondi Pnrr. Per consentire l’apertura del cantiere è stato necessario, pertanto, trasferire temporaneamente alcuni ambulatori dalla sede di via Grecia al Poliambulatorio di Piazza della Libertà.

Gli spostamenti riguardano gli ambulatori di Oculistica degli specialisti Dr. Baranello, Dr.ssa Crisetti, Dr. Iacoviello, Dr.ssa Guerra, trasferiti al primo piano del poliambulatorio di piazza della Libertà; l'ambulatorio di Dermatologia della specialista Dr.ssa Trotta, trasferito al terzo piano, dove già svolgeva attività ambulatoriale: l'ambulatorio di Diabetologia dello specialista Dr. Festa, trasferito al primo piano, dove già svolgeva attività ambulatoriale.