Al 'San Giacomo' arriva il nuovo dirigente medico di radiologia. Il Comitato Salute Alto Tavoliere: "Ora i nuovi macchinari"

Il dott. Gaetano Ciro Vincenzo Cavaliere è il nuovo dirigente presso la Radiologia del Presidio territoriale di assistenza (Pta) San Giacomo di Torremaggiore. Subentra al dott. Giovanni Ariano, in pensione dal 1° aprile scorso.

Soddisfatto il Comitato Salute Alto Tavoliere che, nel dare il benvenuto al dott. Cavaliere, ringrazia per il lavoro svolto il dott. Ariano: "Con costanza, umanità, grande impegno e disponibilità verso il prossimo ha fatto crescere il reparto portandolo a percentuali di saturazione pari al 97%".

"L’intero comitato - si legge in una nota del Comitato - ringrazia per la disposizione di servizio risolutiva attuata per la Radiologia del Pta San Giacomo di Torremaggiore la Direzione Generale dell’Asl Fg nella persona del dott. Vito Piazzolla, il Direttore Sanitario ASL Fg dott. Antonio Nigri, il Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini ed in Vitro il dott. Alessandro Scelzi ed il Direttore del Distretto Socio-Sanitario 51 San Severo nella persona del dott. Michele Ciavarella. Si ringrazia altresì per la fattiva riorganizzazione del personale tecnico che ha permesso l’inserimento di un secondo tecnico di radiologia a Torremaggiore poichè in pianta organica ne era rimasta solo una risorsa. Auspichiamo, infine, come già richiesto a mezzo PEC dal 28/12/2018 e ultimamente il 15/02/2021 l’arrivo dei nuovi macchinari in tempi celeri che vadano a sostituire quelli obsoleti per dare maggiore qualità diagnostica".