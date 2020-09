Torremaggiore, convegno UILA e UIL Foggia su obesità e patologie alimentari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà lunedì 7 settembre, alle 19, presso l’azienda agricola “Orlando”, Torremaggiore, il convegno “La sfida dell’industria agroalimentare contro l’obesità e le nuove allergie”, organizzato da UIL e UILA Foggia. Dopo l’apertura dei lavori a cura di Antonio Castriotta, Segretario Generale UILA territoriale di Foggia, interverranno Mariella Orlando, titolare dell’azienda bioagricola “Orlando”; Gianni Ricci, Segretario Generale UIL Foggia; Pietro Piccioni, Direttore Regionale Coldiretti Puglia; Luigi Giorgione, Coordinatore Rete Regionale ed Esperto della Progettazione per l’Obesità Patologica-Regione Puglia; Pietro Buongiorno, Segretario Regionale UILA PUGLIA e le conclusioni di Franco Busto, Segretario generale UIL PUGLIA-BARI-BAT. Il convegno sarà moderato da Giusy Sementino, Consiglio UILA territoriale Foggia. “Abbiamo voluto questo confronto aperto su temi di grande attualità per mettere a confronto esperienze importanti e qualificanti, creare sinergie e avviare una riflessione “sistemica” su quanto fatto finora e sulle sfide del futuro dell’agricoltura e dell’industria agroalimentare in tema di corretti stili di vita, azioni di contrasto e prevenzione di obesità e allergie alimentari”, afferma Castriotta.