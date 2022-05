La foggiana Tiziana Eugenelo è medaglia d'oro alle Olimpiadi di Matematica

Per la prima volta, una studentessa di Foggia viene premiata con la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Matematica, svoltesi a Cesenatico e promosse dall'Umi, l'Unione Matematica Italiana. Si tratta di Tiziana Eugenelo, alunna della classe 5C del Liceo scientifico 'Alessandro Volta' di Foggia che, in gara nella finale nazionale individuale, ha centrato il difficilissimo obiettivo che ha visto in gara migliaia di studenti in tutta Italia.4

Al termine di questo faticoso anno scolastico giungono ancora vittorie memorabili ottunute con impegno e dedizione. Ma il risultato della Eugenelo non è il solo che dà lustro al Liceo Volta e a Foggia: nella competizione svoltasi in Emilia Romagna l'istituto foggiano è risultato tra i primi 24 licei scientifici d'Italia alle Olimpiadi nella gara a squadre mista; inoltre, alla gara a squadre femminile, le studentesse del Volta si sono classificate al dodicesimo posto in Italia. Infine, a coronare questi successi, la prestazione degli alunni Guidacci e Cicchetti, che hanno gareggiato per la finale individuale. Entrambi hanno ottenuto la cosiddetta menzione e Cicchetti ha fiorato di un soffio il bronzo.

“Sono onorata di aver partecipato direttamente, in quel di Cesenatico – ha dichiarato la dirigente Gabriella Grilli – alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica. Ho desiderato supportare direttamente i nostri studenti ed i nostri docenti, per far sentire loro l'affetto dell' intera comunità scolastica. Da tempo tutti noi inseguivamo questo sogno. Finalmente Foggia si distingue con questo bellissimo successo. Grazie per chi crede in noi - ha continuato - e fa il tifo per la nostra grande comunità educativa. È stata una competizione incredibile, che ha visto ragazzi provenienti da tutta Italia confrontarsi con gioia, rispetto ma anche rigore. Anche chi è rimasto a Foggia ha fatto sentire il proprio affetto con messaggi e telefonate. Voglio ringraziare i docenti che hanno preparato i ragazzi, Daniela Nigri, Antonella Pici e Emmanuil Stratakis, nonchè tutto il dipartimento di Matematica del nostro Liceo”.