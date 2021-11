Michele Emiliano fa la terza dose ed esulta: "Tre volte sicuro!"

Questa mattina, presso il Policlinico di Bari, il presidente Michele Emiliano ha effettuato la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid al braccio sinistro e contestualmente il vaccino antinfluenzale al destro. "Tre volte sicuro!" ha esclamato su Facebook. Il governatore della Regione Puglia ha fatto sapere che tra pochi giorni le vaccinazioni proseguiranno solo su prenotazione.

Rispondendo ai giornalisti sulla minaccia delle nuove varianti del virus, principalmente quella sudafricana - ha ricordato che “la Puglia ha un sistema di sequenziamento dei virus tra i migliori d'Italia, grazie alla collaborazione tra il Policlinico di Bari con il laboratorio della professoressa Chironna e l'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata”.

Tra i punti di forza messi a punto a livello regionale per Emiliano c’è “il reparto Covid della Fiera del Levante, fondamentale anche in questa fase perché non solo possiamo fronteggiare qualunque emergenza, ma possiamo farlo senza sospendere l'attività ordinaria. Un centro di maxi emergenza a disposizione non solo della Puglia, ma dell'Italia, come abbiamo definito col Generale Figliuolo”.