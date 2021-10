Vaccino AntiCovid, via libera alla terza dose 'booster' anche per gli over 60 e i fragili di ogni età

Dopo l'ok dell'Ema, il Ministero della Salute ha dato il via libera alla terza dose per i fragili di ogni età e tutti gli over 60 dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione

Dopo l'approvazione dell'Ema, il Ministero della Salute ha dato il via libera alla terza dose (booster) di vaccino "per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione".

Il booster si differenzia dalla terza dose addizionale (che va somministrata dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose), oggetto di una precedente circolare del 14 settembre 2021, destinata ai "soggetti (over 12) sottoposti a trapianto o con una marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario".

Il richiamo (booster) è raccomandato come richiamo di un ciclo vaccinale primario ed era già stato raccomandato in precedenza per altre categorie, come i soggetti over 80, il personale e ospiti delle rsa, operatori sanitari e persone con elevata fragilità. "Questa decisione - si legge nella circolare del Ministero della Salute - è motivata dal fatto che esse sono caratterizzate da un aumentato rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19. Sia le categorie incluse nella precedente circolare che quelle sopra menzionate sono quelle per le quali viene raccomandata anche la vaccinazione anti-influenzale. Ne consegue che, ai fini del piano di somministrazione di una dose di richiamo, si potrà progressivamente offrire una ulteriore dose di vaccino Cominarty (autorizzato da EMA per questa indicazione) alle persone con elevata fragilità, a prescindere dalFetà, e a tutti coloro che abbiano un’età uguale o superiore ai 60 anni, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione".