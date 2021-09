Terza dose a pazienti foggiani trapiantati e immunocompromessi. Il dr Stallone: "E' necessaria, puntiamo al 90% di copertura"

Al momento, hanno già ricevuto la terza dose 46 persone in trattamento dialitico, 22 trapiantate di rene e 4 trapiantate di fegato, 20 con malattie oncoematologiche

Hanno preso il via ieri, anche in provincia di Foggia, le somministrazioni delle terze dosi alle persone immunocompromesse, con le prima 40 persone dializzate, contattate direttamente dai centri specialistici di Cerignola e San Severo che le hanno in cura.

La somministrazione della dose addizionale come parte del ciclo primario di vaccinazione anti-covid ai soggetti trapiantati e immunocompromessi, è cominciata anche per i pazienti in cura presso i centri di riferimento del Policlinico Riuniti di Foggia.

Il personale della Uoc Igiene universitaria, come già avvenuto nelle prime fasi della campagna vaccinale, è dispiegato in favore di questi pazienti sia raggiungendoli nei reparti di cura sia accogliendoli presso i propri ambulatori dell’Ospedale D’Avanzo.

Al momento, hanno già ricevuto la terza dose 46 persone in trattamento dialitico, 22 trapiantate di rene e 4 trapiantate di fegato, 20 con malattie oncoematologiche. Oggi anche presso l’ospedale di Lucera.

“Terza dose necessaria” ha detto il nefrologo Giovanni Stallone. “Cercheremo ad arrivare a una copertura di protezione del 90%”