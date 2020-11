Una tenda per i sospetti pazienti Covid davanti al pronto soccorso dei Riuniti

Mentre i contagi continuano ad aumentare e i medici allo stremo delle forze chiedono a gran voce che la Puglia sia dichiarata 'zona rossa', il policlinico Riuniti di Foggia cerca di ridurre i disagi a chi, per sospetto contagio Covid, chiede di accedere al pronto soccorso.

Dopo le polemiche sulle 16 ambulanze in fila in attesa davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Foggia, situazione venutasi a creare il 2 novembre u.s., ora si cerca di rendere meno stressante l'attesa per i pazienti.

Per evitare che si aspetti ore e ore all'interno di una ambulanza, si è pensato di montare una tenda della Protezione Civile per poter accogliere i pazienti in attesa di accedere al pronto soccorso.