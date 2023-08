Puglia, altolà del CdM alle telecamere nelle rsa: impugnata la legge regionale

Il 3 agosto scorso il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge 13 del 15 giugno 2023 che si prefiggeva di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell’ambito delle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, "in quanto talune disposizioni invadono la competenza legislativa dello Stato in materia di ordinamento civile, violando l’articolo 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione" si legge.

Promulgata alla luce delle violenze accertate in alcune strutture sanitarie della Puglia - tra cui la Stella Maris di Manfredonia e il Don Uva di Foggia, la legge introduceva l'obbligo di percorsi formativi permanenti e di verifiche periodiche obbligatorie sulla professionalità e sul mantenimento delle capacità psico-attitudinali a relazionarsi, in condizioni di stress, con soggetti vulnerabili e l'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi.

Come riporta l'Ansa, nelle motivazioni dell'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale si legge che è in particolare l'articolo 3 della norma regionale a essere in contrasto con i dettami costituzionali: "La disciplina regionale che interviene in materia di ordinamento civile, si presenta come disallineata con i principi e la stessa disciplina generale di protezione dati, in riferimento alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101" e "non individua i tempi di conservazione delle videoriprese, ciò che costituisce elemento essenziale della disciplina di protezione".