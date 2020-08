Covid, test ai docenti pugliesi gratuiti "ma non è così". Gatta: "Richieste degli insegnanti senza successo"

In vista dell'inizio del nuovo hanno scolastico i docenti dovranno sottoporsi al test per il Covid-19 in modo gratuito. Hanno tempo fino al 7 settembre. Per il vicepresidente del Consiglio regionale "il clima di confusione che regna nella scuola, ormai, è a tutto tondo ed è ingigantito, non poco, dalle inefficienze di alcune regioni. Tra queste, non manca, purtroppo, la Puglia: riceviamo, infatti, numerosissime segnalazioni da parte di insegnanti che hanno richiesto al medico curante di effettuare lo screening, senza successo".

Giandigo Gatta spiega che "in alcuni casi, il medico si è detto nelle condizioni di poter prescrivere solo il test a pagamento, in altri ha informato gli utenti di non poterlo eseguire per mancanza dei kit. Allora, stando a quanto apprendiamo, i docenti sono di fatto costretti ad effettuare il test pagando di tasca loro"

Ergo, aggiunge, l'avvocato di Manfredonia, "a noi, francamente, sembra un’indecenza che gli insegnanti, per garantire il diritto allo studio e tornare in classe, debbano sborsare dei soldi per fare un test che la regione dovrebbe assicurare gratuitamente"

Giandiego Gatta conclude: "Ormai, quest’anno scolastico è chiaro che stia partendo in un quadro a dir poco nebuloso, tra mille incertezze e un governo che non sa dare delle risposte decise. In Puglia la Giunta regionale dimentica di farsi carico di ciò che le compete, e non possiamo che far nostro il disagio del mondo scolastico e aspettare tempi migliori”