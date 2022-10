Test Sars-Cov 2 molecolari e antigenici: i 16 punti attivi della Asl Fg dove è possibile farli

In provincia di Foggia ci sono sedici punti attivi della Asl Foggia che assicurano l’erogazione dei test Sars-Cov2 - molecolari e antigenici rapidi - per le finalità di accertamento dei casi sospetti sintomatici e di accertamento della guarigione per i soggetti sottoposti ai provvedimenti di cui all’art. 10-ter del Dl n. 52/2021.

A Foggia antigenico rapido nell'area hub di via Protano il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12.

A Cerignola antigenico rapido presso l'ufficio igiene di viale Giuseppe Di Vittorio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, il martedì dalle 15.30 alle 17 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Sempre a Cerignola antigenico rapido e molecolare presso l'opedale Tatarella il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 12.

A San Severo antigenico rapido presso i Servizi Distrettuali dell'ingresso monumentale dell'ex ospedale Maselli Mascia, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Sempre nella città dell'Alto Tavoliere, l'antigenico rapido e molecolare presso l'ospedale Maselli Mascia, il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 12. Ad Apricena antigenico rapido presso il servizio di igiene di via II Giugno, dal lunedì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 12.

A Torremaggiore antigenico rapido presso il Presidio Territoriale di Assistenza il lunedì e il giovedì dalle 11 alle 13.

In ultimo, a Lucera, antigenico rapido presso il Servizio di Igiene vi via Trento il lunedì, mercoledì, venerdì e il sabato dalle 9 alle 12.30. A Troia antigenico rapido presso i Servizi Distrettuali di via San Biagio il martedì dalle 15 alle 18.

A San Marco in Lamis antigenico rapido Presidio Territoriale di Assistenza il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 11. A Vico del Gargano antigenico rapido presso il Presidio Territoriale di Assistenza, il martedì dalle 10 alle 12, il giovedì dalle 16 alle 18. A Manfredonia è possibile fare l'antigenico rapido e molecolare presso il servizio igiene di via Barletta, il mercoledì dalle 9 alle 12, il venerdì dalle 15 alle 18. Sempre nella città sipontina è possibile farli presso l'ospedale San Camillo De Lellis, il sabato dalle 15 alle 18 e la domanica dalle 9 alle 12. A Monte Sant'Angelo antigenico rapido nei locali del Presidio Territoriale di Assistenza dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 10.30. Antigenico rapido anche a Vieste presso il Servizio Igiene, il ercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12. A San Nicandro Garganico antigenico rapido al poliambulatorio via Del Campo, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.