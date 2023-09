Approda in Capitanata 'Susan G. Komen', per la prima volta per presentare 'Never Alone'

Gli orari e le giornate dedicate all’attività di nuoto e di yoga saranno comunicate in seguito e tutte le donne potranno frequentare i corsi in maniera gratuita grazie al finanziamento del progetto da parte della Komen Puglia.

I protagonisti di questo intervento sportivo-terapeutico sono Maria Rita Iacoviello, presidente della S.s.d. Moving Club di Foggia e Michele Ladogana, presidente della S.s.d.. Reveille di Orta Nova, associazioni affiliate Uisp che hanno messo a disposizione la loro professionalità per tenere i corsi delle suddette attività sportive. “Vedere realizzarsi prospettive future di un nuovo modo di concepire la riabilitazione e allo stesso tempo offrire la possibilità alle donne operate al seno di poter vivere una vita più che dignitosa, motiva l’azione costante che l’Andos di Foggia realizza ogni giorno nel tentativo di conferire supporto al processo di sensibilizzazione sulla profilassi che ogni donna deve fare attraverso visite senologiche ed esami strumentali più precisi come l’ecografia o la mammografia”, considera commossa Elisabetta Valleri.

Mettersi dalla parte di chi con grande difficoltà affronta dapprima una operazione e in seguito tutta una serie di trattamenti del linfedema, la fisioterapia riabilitativa e le cure palliative significa attirare l’attenzione sulla prevenzione con dei screening mammografici durevoli nel tempo. Attività di yoga, di ginnastica dolce, di nuoto forniranno alle donne non solo un miglioramento sotto il profilo medico, ma soprattutto dal punto di vista psicologico individuale, di gruppo e anche familiare.

“Siamo onorati di poter dimostrare come la Uisp, nella sua promozione sociale e con l’obiettivo di estendere il diritto allo sport per tutti i cittadini, sia vicina alle donne operate al seno con attività di recupero del loro benessere psico-fisico” commenta il presidente del comitato Uisp Foggia-Manfredonia, Orazio Falcone.

Amy Robach, giornalista e conduttrice americana dell’Abc News, durante una delle sue tante presentazioni ribadiva che il compito di ogni donna anche se non interessata in prima persona al problema, è di motivare così tante donne che sono là fuori, che hanno ancora paura, che devono ancora combattere questa lotta, perché possano farcela un passo alla volta e che la prevenzione rappresenta l’unico mezzo per contrastare il tumore al seno.

Per la prima volta in provincia di Foggia, approda 'Susan G. Komen', l'organizzazione internazionale che combatte al fianco delle donne la estenuante lotta contro il tumore al seno. Grazie al suo comitato regionale Puglia, finanzia un progetto multisport, ideato dalla Uisp Foggia-Manfredonia, interamente dedicato alle donne operate al seno. Destinatarie delle attività ludico-motorie le donne associate ad Andos Foggia.

