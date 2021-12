Emodializzati al policlinico Riuniti. Splendido: "Torneranno ad avere il necessario supporto psicologico"

Le oltre 30mila persone che hanno firmato la petizione di Roberto Capuano, da 11 anni in Emodialisi, ha sortito gli effetti sperati se è vero che da gennaio i pazienti del policlinico Riuniti tornerannop ad aver il necessario supporto psicologico. Lo assicura il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, che ha sollecitato il direttore generale Vitangelo Dattoli a rispondere alla richiesta di audizione che si è svolta ieri in commissione Sanità su richiesta dell'esponente leghista. “Numerose sono state le doglianze inoltratemi rispetto all’assenza della figura dello psicologo per i pazienti foggiani. Comprensibili. L’insufficienza renale cronica è, infatti, una malattia di grande impatto sulla vita del paziente. La “perdita” del proprio ruolo sociale, familiare, lavorativo, associate allo stato di dipendenza nei confronti della macchina per la dialisi, degli operatori e dei familiari, può provocare la comparsa di problemi psicologici, talvolta anche di una certa gravità. La presenza dello psicologo diventa in questi casi fondamentale per poter alleviare e accompagnare il paziente verso l’elaborazione degli stati emotivi negativi. Ringrazio, pertanto, il dott. Dattoli per la sensibilità e torno a rilanciare la proposta di un percorso supportivo addirittura preventivo, già in uno stadio pre-dialitico, vista la severità e le numerose implicazioni che l’emodialisi comporta”.