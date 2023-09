Aperto l’anno scolastico all’istituto Suore Sacramentine di San Severo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“L’Istituto comprensivo paritario Suore Sacramentine costituisce da molti anni per la nostra città una presenza importante e significativa, sia nel campo dell'apostolato, che in quello dell’offerta formativa”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, inaugurando stamani il nuovo anno scolastico della struttura scolastica gestita a partire dal 2020 dalla cooperativa romana Kairos

. “E’ questa un’istituzione scolastica di ispirazione cattolica idonea a garantire ad un importante numero di bambini e di ragazzi della nostra San Severo ottimi standard formativi, sia nel settore della scuola dell’infanzia, che in quelli della scuola primaria e secondaria. A nome della Civica Amministrazione, nonché a titolo personale, desidero così ringraziare le suore, le insegnanti e tutti coloro che collaborano con l’Istituto”, ha concluso il sindaco, “affinché nulla possa mancare nella formazione delle nuove leve ed auguro a tutta la comunità educativa un anno scolastico pieno di soddisfazioni e di traguardi raggiunti per il bene dei nostri piccoli e dei nostri ragazzi”.

L’Istituto comprensivo paritario Suore Sacramentine ospita oggi circa 300 alunni e 40 docenti e educatori, suddivisi tra asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Tra le numerose attività della struttura, è ancora in crescita il “Campus Invernale”, che si svolgerà quest’anno da ottobre fino al maggio 2024. In totale, saranno attivati 27 corsi per bambini, ragazzi e genitori, organizzati in collaborazione con associazioni culturali e sportive del territorio. Confermati i corsi di teatro, inglese e robotica. Novità invece per i corsi di ginnastica artistica, scherma, ginnastica funzionale, calcio femminile e musical. Le iscrizioni online apriranno mercoledì prossimo 20 settembre sul sito della scuola: www.sacramentinesansevero.it. Per il mese di dicembre, intanto, sono confermati il Presepe Vivente nell’area dell’Istituto e la partecipazione di un gruppo di studenti e docenti alla tradizionale Benedizione dei Bambinelli in piazza San Pietro a Roma.

“Penso che l’obiettivo primario della scuola non sia solo quello di avere una somma di erudizioni o di acquisire i fondamenti di quelle che saranno poi le competenze specifiche”, ha sottolineato mons. Giuseppe Mengoli, che ha celebrato la Messa a cui hanno partecipato studenti, genitori e personale dell’Istituto. “La scuola serve per un obiettivo più grande: si vive la scuola perché possa darci la capacità di leggere in profondità la vita. Se non si assapora, non si gusta, non si legge in profondità la propria esistenza, non la si vive. Vi chiederei perciò di vivere come persone che vogliono scandagliare ed arrivare in profondità, che vogliono capire il senso della vita. A volte le lezioni più belle ed inaspettate ci arrivano proprio dai più piccoli”.

“Questa scuola è un’istituzione a San Severo e le Suore Sacramentine possono rappresentare un esempio e un’identità da cui tutte le scuole potrebbero prendere esempio”, ha detto la sen. Anna Maria Fallucchi, durante la cerimonia. “Dobbiamo essere uniti, scuola, famiglia, chiesa e politica, tutti insieme. Il progresso della società è collegato alla scuola: laddove c’è un progresso economico o scientifico è sempre collegato all’aspetto culturale. Dobbiamo cercare tutti insieme di motivare i ragazzi ad andare a scuola. Per questo il governo sta operando in maniera forte per combattere la dispersione scolastica, anche intervenendo sulle famiglie che non mandano a scuola i figli. Vi auguro perciò un anno ricco di valori, di insegnamenti, di conoscenza e di divertimento, tutti momenti che arricchiranno i vostri ricordi”. “

"L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento di grande importanza nella vita delle famiglie”, ha detto a sua volta l’on. Carla Giuliano. “I nostri ragazzi tornano tra i banchi di scuola, dove vivranno esperienze umane che determineranno la formazione della loro personalità e delle loro competenze e li prepareranno alla costruzione del loro futuro lavorativo e sociale. Ringrazio perciò la cooperativa Kairos per la dedizione e l’entusiasmo con cui porta avanti un progetto educativo e formativo sempre più innovativo e di qualità in questo Istituto, che costituisce un modello di riferimento e un fiore all’occhiello per il nostro territorio. Auguro che questo anno scolastico sia proficuo e sereno, da vivere pienamente in tutte le sue sfaccettature e cogliendo tutte le molteplici opportunità che rendono sempre più ricco e stimolante il percorso formativo”.

"In questo primo triennio della nostra gestione dal 2020, l’Istituto Suore Sacramentine ha sempre continuato la sua crescita, sia come numero di iscritti nelle varie classi, dall’asilo nido fino alla scuola secondaria di primo grado, sia anche come proposta formativa e come attività collaterali extra-scolastiche”, ha sottolineato Alessandro Capponi, presidente della cooperativa Kairos. “Apriamo dunque questo nuovo anno scolastico con grande entusiasmo e con la determinazione di continuare a lavorare tutti al meglio per la formazione culturale e anche per la crescita umana e spirituale dei nostri bambini e ragazzi. Siamo e vogliamo restare al servizio della città di San Severo e di questo territorio, che ci ha accolti e di cui ci sentiamo ormai di far parte a pieno titolo”.