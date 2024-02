La forza di Valentina, finita su una sedia a rotelle dopo un intervento: "Qui nella Robotica danno l'anima per farci rialzare"

Da oltre 5 anni combatte per avere giustizia e per rialzarsi da quella sedia a rotelle, diventata la sua compagna di vita, sulla quale è costretta a vivere in seguito ad una infezione post intervento dermatologico: una forte infiammazione ha colpito i nervi periferici opposti lateralmente.

Da quel momento è cominciato il calvario: dalla corsa in pronto soccorso con somministrazione di una cura di sei giorni, al ricovero immediato nel reparto della Neurologia per una sospetta ischemia. Ci resterà per un mese: "Non riuscivano a capire cosa mi stesse succedendo, ero molto spaventata e ho lasciato l'ospedale perché ho pensato che avrei desiderato morire a casa mia".

Dopo aver consultato vari medici dal Nord al Sud dello Stivale e uno specialista americano, le viene diagnosticata la sindrome di Guillain-Barré, una forma di polineuropatia acquisita dovuta a una lesione rapidamente progressiva del nervo. "Ho fatto cicli alternati di antibiotici per sei mesi, così sono riusciti a fermare questa infezione, ma la situazione era comunque compromessa" spiega.

Da allora Valentina, paziente di Orta Nova, non ha mai smesso di lottare, soprattutto alla luce della vicinanza dell'equipe ospedaliera della Robotica del Policlinico Riuniti di Foggia: "Un reparto veramente speciale, ci aiutano a superare le difficoltà che non disabili quotidianamente affrontiamo" dice a Foggiatoday. "Da un anno stanno facendo di tutto per aiutarmi".

Non avrebbe mai immaginato di poter sognare di rialzarsi non fino a questo punto e in quello stesso ospedale dove nel 2018, di fatto, sarebbe cambiata la sua vita: "In questo reparto danno anima e cuore. A noi e alle nostre famiglie, hanno consentito di sperare di condurre una vita normale. Combattono duramente, ogni giorno, tra mille difficoltà emotive e fisiche, ma in quel reparto c’è l’anima di ogni singolo dottore, la voglia, la fatica, i pianti, i dolori costanti, ma l’amore che ci viene dato, ci permette di poter sperare di riprenderci la nostra vita".

Valentina non dimentica di rimarcare il ruolo del dott. Andrea Santamato, "che con la sua caparbietà é riuscito ad aprire un reparto veramente all’avanguardia con nuovi macchinari e particolari trattamenti particolari, per i quali eravamo costretti a spostarci fuori regione e a metterci in lista".

Ringrazia la dottoressa Loredana Amoruso, "che anche la notte senza mai guardare l’orologio, pur di aiutare i pazienti, non manda nessuno indietro". Al fisiatria Alessandro Cipriani e a tanti altri , "che danno l’anima per raggiungere traguardi anche impensabili".