"Meningioma è inoperabile", ma Antonella trova 'l'angelo' che le regala una seconda vita: "Mai arrendersi"

“Mi sento di nuovo io, quella di qualche anno fa, quella che ha sempre vissuto appieno la propria vita. Sono ritornata”. Antonella oggi ha una luce diversa negli occhi: dopo quasi 5 anni di lotte e “porte sbattute in faccia” ha ripreso in mano la sua vita. Merito del dottor Matteo de Notaris, specialista in neurochirurgia, neuroncologia e neuroendocrinochirurgia al ‘San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona’ di Salerno che qualche settimana fa l’ha operata.

Antonella ha un meningioma cerebrale, cioè una neoplasia del sistema nervoso centrale che i medici le hanno sempre detto essere inoperabile perché difficile da raggiungere. Ma non per il dottor de Notaris. “Per anni ho girato l’Italia – ci racconta Antonella – e ogni volta mi sono sentita dire che dovevo imparare a convivere con questo tumore. Nonostante le porte in faccia e i pugni nello stomaco non mi sono arresa perché non riuscivo a credere che con tutti i progressi fatti dalla medicina io dovessi essere il caso eccezionale. E ho avuto ragione”.

La svolta arriva l’estate scorsa, con l’evento benefico ‘I colori del coraggio’ che ha organizzato a Pietramontecorvino (borgo dove vive) in collaborazione con la ‘Fondazione Nadia Toffa onlus’ per parlare di lotta, prevenzione e cura del cancro, ma anche di sostegno psicologico e socio-economico di malati e famiglie.

Per l’occasione, Antonella racconta a Foggia Today la sua storia. La legge il dottor Matteo Sacco, un neurochirurgo che opera a San Giovanni Rotondo e che la contatta per dirle che a Salerno c’è chi può aiutarla. A fine agosto Antonella è a Benevento nello studio del dottor De Notaris. “Mi ha detto: possiamo fare qualcosa. Ho pianto. Ero incredula e felice” ci confessa.

A gennaio di quest’anno, dopo una serie di esami, è in lista d’attesa per un intervento di microchirurgia endonasale e transorbitaria. Il 17 aprile è sotto i ferri e dopo 10 ore esce dalla sala operatoria con oltre il 50% del tumore asportato. E via anche quelle invalidanti vertigini che erano diventate compagnia fissa delle sue giornate.

“Ora mi sento più forte e pronta a vivere al massimo, ma soprattutto con serenità. Non penso a quello che ho perduto (a causa della radioterapia ha perso la vista all’occhio destro, ndr), ma a quello che ho, a quello che posso fare, a questa seconda vita che mi è stata data” dice.

E il suo pensiero va a chi le è stato accanto in questi anni difficili: la famiglia, gli amici, il dottor de Notaris “capace di ispirare fiducia con la sua umiltà e umanità”, il professor Iaconetta, gli infermieri del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Ruggi “sempre sorridenti, disponibili e gentili”.

“La mia forza – spiega – è stata anche questa: non mi sono mai sentita sola. Ho capito che è fondamentale non chiudersi in se stessi, ma dare la possibilità a chi ci ama di starci accanto, di lottare con noi e di sostenerci quando cadiamo”.

“Quello che mi è capitato – conclude Antonella – è la conferma di quanto ho sempre pensato: mai arrendersi, mai piangersi addosso e aspettare che le cose accadano. Bisogna parlare e agire per far arrivare quella telefonata che ti cambia la vita. Perché quell’angelo custode che aspettiamo, c’è e va soltanto cercato con tanta forza e pazienza”.