Migliorano le condizioni di Stefano Tacconi: da Casa Sollievo ok a brevi uscite

Da oggi per lui spazio anche a brevi uscite autorizzate dai medici. Stiamo parlando di Stefano Tacconi, l’indimenticato portiere della nazionale e della Juventus, ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza dal 21 giugno scorso, a più di un anno dall'emorragia cerebrale che lo ha colpito durante un evento di beneficenza. Nel centro garganico Tacconi sta continuando il precorso riabilitativo e, come testimoniato sui social, inizia a concedersi anche delle piccole ‘incursioni’ esterne: è stato avvistato sulla spiaggia di Zapponeta e Siponto, poi a cena con la famiglia in un noto ristorante della città di San Pio.

“Siamo orgogliosi – ha scritto su facebook Giuseppe, il titolare del ristorante – di aver ospitato un grande uomo del calcio italiano che ci ha regalato tante emozioni durante la sua lunga carriera calcistica. Noi lo abbiamo visto sereno e felice con la sua famiglia e amici nel gustarsi una piacevole serata tra tante eccellenze gastronomiche". Tutto previa autorizzazione medica.

Tantissimi, inoltre, i messaggi lasciati sulla pagina di Casa Sollievo della Sofferenza a commento del post in cui si scrive di queste uscite. Tra questi “Forza Stefano, sei in ottime mani”, “Dai Stefano sei sotto la protezione di San Pio”, “Non mollare, continua a lottare con coraggio, determinazione e speranza, per vincere la partita più difficili”, “Forza campione il rigore lo pari insieme a Padre Pio”.

"Ne abbiamo passate tante – ha scritto, invece, suo figlio Andrea sul profilo Instagram – e la strada è ancora lunga e non è stato facile ma la speranza è sempre stata con noi, dandoci la forza giorno dopo giorno di continuare a lottare insieme. Ad oggi, stai parando il rigore più difficile della tua vita e noi pareremo con te".