Stefano Tacconi ce l'ha fatta, l'ex portiere torna a casa nel segno di San Pio: "Sarete nei nostri cuori"

Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale Italia di Calcio è stato dimesso – ieri, sabato 28 ottobre – dall’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stato ricoverato il 21 giugno scorso per proseguire il suo lungo iter riabilitativo a seguito dell’emorragia celebrale che lo aveva colpito nell’aprile del 2022. Prima di partire, in compagnia della moglie Laura e del figlio Andrea, Tacconi ha incontrato tutti gli operatori in servizio dell’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa, intrattenendosi a salutare medici, infermieri, fisioterapisti e personale sanitario.

"Stefano è giunto a noi per una emorragia cerebrale e con la sua forza si è dimostrato anche in questa occasione di essere un numero uno”, ha spiegato il medico fisiatra che lo ha seguito, dr. Michele Gravina. “E’ stato un paziente forte, collaborante a tratti ma, considerata la sua situazione generale, ci aspettavamo ogni tanto degli alti e dei bassi. Abbiamo a volte anche scherzato proprio sulla nostra differente fede calcistica e ogni tanto si lamentava: ‘Proprio un medico interista doveva capitarmi?” “Stefano torna a casa con una grande carica emotiva che fisica”, spiega la moglie, Laura

"A San Giovanni abbiamo trovato veramente un mondo di emozioni, di aiuto di forza da parti dei dottori con la scienza, da parte della fede con Padre Pio che come sapete siamo molto molto devoti. Torniamo a Milano con tutto questo nel cuore. Torniamo a casa diversi. E’ stato un percorso che ci ha cambiato in un modo indelebile”. Tacconi dovrà continuare la terapia e la fisioterapia e dovrà avere sempre grande forza per andare avanti. “La fede della devozione in Padre Pio, sentirlo sempre vicino e sentire sempre dei segnali forti, è stato per noi davvero importantissimo. Ringrazio tutti, l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, i medici, i fisioterapisti, gli infermieri, gli operatori socio sanitari, e i religiosi che ci sono sempre stati sempre vicini. Grazie".