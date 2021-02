"Ci voleva". Stefania è la prima insegnante di Capitanata vaccinata. Piazzolla: "Oggi è un grande giorno"

E' cominciata questa mattina la campagna di somministrazione del vaccino nelle scuole della provincia di Foggia. Prime dosi nella scuola d'infanzia comunale ‘Luigi Sturzo’, in viale degli Aviatori. "Oggi è un grande giorno, una delle tappe più importanti perchè si tratta di mettere in sicurezza il personale scolastico, è un investimento per la società, per noi, per i bambini, per il futuro delle nostre generazioni " ha detto il direttore generale della Asl di Foggia, Vito Piazzolla

La prima vaccinata è la maestra Stefania Albanese: "Ci voleva, bene per chi ha provveduto a farcela fare. Ho avuto un po' di timore perché ero la prima, ma è andato tutto bene. Non ho sentito nemmeno l'ago, sono stati bravissimi"

"Parte una nuova fase, oggi lo possiamo considerare il Vaccine day della scuola, il primo dei nostri servizi essenziali, e per questo dobbiamo fare in modo che il personale rientri in classe con estrema tranquillità. Saranno somministrate poco più di un migliaio di dosi nella nostra regione, quindi non è il numero quello che conta in questa giornata. La cosa importante è dare un segnale di partenza. La velocità di questa campagna è dettata dalla disponibilità dei vaccini. Passo dopo passo, speriamo in tempi ragionevoli, di vaccinare tutti”. Con queste parole l’assessore alla Salute Pierlugi Lopalco ha dato il via ufficiale alla campagna vaccinale anti Covid 19 dedicata al personale scolastico in Puglia.