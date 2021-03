Attività di ricovero covid e non covid sospese fino al 6 aprile: garantiti i ricoveri con carattere d'urgenza "non differibile"

Fino al 6 aprile in Puglia. Deve essere garantita, altresì, l’attività ambulatoriale ordinaria, ivi compresa l’attività in libera professione intramoenia di tipo ambulatoriale

Il direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro conferma che la Regione Puglia ha sospeso le attività di ricovero degli ospedali pubblici - covid e non covid - fino al 6 aprile 2021 in attesa di valutare l’andamento epidemiologico della pandemia ed il conseguente impatto sui servizi sanitari. Non sono sospese quelle delle strutture private accreditate.

Dovranno essere garantiti i ricoveri con carattere d’urgenza “non differibile”, provenienti dalle strutture di pronto soccorso, con particolare riferimento alle patologie tempo-dipendenti.

Per attività di ricovero “non procrastinabile” si intendono i ricoveri in regime di urgenza; i ricoveri elettivi oncologici; iricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019)

Deve essere garantita, altresì, l’attività ambulatoriale ordinaria, ivi compresa l’attività in libera professione intramoenia di tipo ambulatoriale.

Si intende, invece, sospesa l’attività in libera professione intramoenia in regime di ricovero; le attività di ricovero, anche quelle finalizzate al recupero delle liste d’attesa, al fine di non intralciare le attività finalizzate alla gestione dei pazienti Covid.

Al momento, salvo differenti disposizioni, si conferma lo svolgimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale Urgenti (U) e Brevi (B). Infine, i Direttori Generali, qualora riescano a garantire le condizioni organizzative, tali da assicurare il potenziamo degli Ospedali Covid, rispetto all'effettivo bisogno assistenziale, potranno autorizzare l'erogazione delle prestazioni in regime di day- service.