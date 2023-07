Cani dentro a un'area recintata: sopralluogo dell'Asl Fg dopo la denuncia, non destano preoccupazione

In riferimento alle denunce circa la presunta struttura abusiva di via Almirante, il 21 luglio scorso la Asl Fg, fa sapere che a seguito di alcuni esposti, anche da parte dell'assicurazione Guerrieri con la coda, un veterinario e un tecnico della prevenzione del Servizio Veterinario (Area C) hanno fatto un sopralluogo, insieme a personale della polizia municipale.

Del sopralluogo è stata prodotta una relazione, agli atti della Direzione. Sul posto gli operatori hanno trovato un’area recintata con rete e pali, ricoperta con teli ombreggianti e con, all’interno, alberi ad alto fusto.

Al momento del sopralluogo erano presenti, in due gabbie delimitate da rete metallica e materiale di recupero, due cani, un Pastore Tedesco e un Setter. Entrambi avevano a disposizione contenitori pieni di acqua e ciotole per il cibo.

Lo spazio e le caratteristiche dello stesso non presentavano particolari criticità. Ad un esame generale i due cani, entrambi privi di microchip, sono risultati in condizioni di salute, di nutrizione e idratazione, e igienico sanitarie tali da non destare preoccupazioni.

Per quanto di competenza, il servizio veterinario ha disposto per il pastore tedesco un controllo da parte di un veterinario libero professionista da effettuarsi entro 15 giorni, per accertare le cause di alcune delimitate zone alopeciche riscontrate.

Il Servizio Veterinario sta predisponendo campagne di sensibilizzazione della popolazione e di formazione nei confronti dei detentori di animali domestici. Saranno intensificati anche i controlli nelle strutture pubbliche e private in modo da prevenire situazioni di illegalità e maltrattamenti.