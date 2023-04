'Universo Salute' senza personale, ma la voce è infondata: "Assistenza superiore agli standard regionali"

Le strutture 'Universo Salute' di Foggia e Bisceglie senza personale, ma la voce è infondata: "Assistenza superiore agli standard regionali", ribatte prontamente il gruppo.

l controlli effettuato dalla Asl presso le sedi di Bisceglie e Foggia di Universo Salute ha fornito dati incontrovertibili: superati con 2200 ore di assistenza gli standard regionali previsti. Di più: quelle 2200 ore sarebbero il doppio se confrontate con i parametri precedenti. Se esiste un dato di apparente carenza nelle prestazioni fisioterapiche, pari a circa 300 ore, non è dovuto a una carenza di personale, ma a una precisa scelta assistenziale operata dai vertici sanitari aziendali che riguarda essenzialmente i cosiddetti pazienti ortofrenici che necessitano di trattamenti specifici che non sono annoverabili nelle categorie tradizionali e quindi richiedono più ore di assistenza a carattere assistenziale rispetto a quello fisioterapico.

Il paziente ex istituto ortofrenico, infatti, ha bisogno più che di fisioterapia di una costante assistenza infermieristica e sociosanitaria in tutte le fasi della giornata e in tutte le attività da lui svolte. Il paziente ex istituto ortofrenico non è un paziente “standard”, è un paziente complesso, pluripatologico, che si differenzia da ogni altro suo simile costituendo un caso a sé.

"In presenza di un’assistenza così poderosa offerta in termini di personale e dunque ore di lavoro è gravemente scorretto offrire una rappresentazione distorta della realtà", si legge in una nota stampa. "Va dunque rispedito al mittente qualsiasi intento di gettare fango su una struttura sanitaria che ha superato l’ennesima verifica, operata in questo caso mediante un approfondimento accuratissimo da parte della Asl controllando documenti incontrovertibili come il libretto unico del lavoratore telematico e che coinvolge tutti i settori: amministrativi, farmacia, Cup, assistenza sociale".