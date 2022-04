Sma, bimba pugliese di 16 giorni sottoposta a terapia genica: "Fattore tempo è preziossimo"

E' stata sottoposta a terapia genica a soli 16 giorni dalla diagnosi di Sma, la neonata pugliese di appena 23 giorni, grazie alla diagnosi precoce della Sma possibile grazie alla Legge approvata in Puglia, in Consiglio regionale, che ha reso obbligatorio lo screening neonatale in 26 punti nascita della Regione. L'intervento è avvenuto nel reparto di Neurologia pediatrica dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari. "La Puglia è l’unica regione italiana ad aver introdotto lo screening neonatale obbligatorio, perché rappresenta un fondamentale strumento di prevenzione per la salute e la crescita dei piccoli che può cambiare il destino della loro vita. La diagnosi precoce consente di adottare una terapia tempestiva che blocca le evoluzioni più gravi delle patologie e, in particolare per la Sma, il fattore tempo è preziosissimo" il commento di Michele Emiliano