‘Pelle a pelle’ con papà: l'ospedale di San Severo promuove un contatto pieno d'amore

“Il primo passo per diventare un buon papà? Abbracciare il neonato subito dopo la nascita”. Ne sono convinti all’Ospedale Teresa Masselli Mascia dove si pratica la tecnica ‘skin to skin’.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la ‘Ginecologia ed Ostetricia’ e la ‘Pediatria’ dirette, rispettivamente, da Antonio Lacerenza e Matteo Mariano.

L’efficacia del contatto pelle a pelle con la madre è nota da tempo: lo skin to skin aiuta a regolare la temperatura corporea, accelerare lo sviluppo neurologico, migliorare la qualità del sonno, rafforzare il sistema immunitario del neonato.

Una delle raccomandazioni Unicef per gli ospedali amici dei bambini è “mettere i neonati in contatto pelle a pelle con la madre immediatamente dopo la nascita per almeno un’ora”.

Di recente, è stato dimostrato che i cambiamenti ormonali registrati nel papà durante il ‘pelle a pelle’ gli permettono di instaurare fin da subito un legame profondo con il neonato. Legame, che potrà influenzare il ruolo di genitore che svolgerà nei mesi successivi alla nascita.