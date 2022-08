Covid Puglia: 9500 casi e 28 morti in 7 giorni. In calo positivi e ricoverati

Da lunedì 22 agosto a domenica 28 in Puglia sono stati registrati 9444 nuovi casi e 28 decessi. Tuttavia gli attualmente positivi, in sette giorni, sono scesi di parecchio: da 32.515 a 21.046. In calo anche i ricoverati, oggi sono sessantacinque in meno rispetto a lunedì scorso. La provincia più colpita è Lecce, a seguire Bari e subito dopo Foggia e Taranto. Chiudono Brindisi e la Bat.

I bollettini Covid della settimana

Lunedì 22 agosto: 872 casi, 5815 test giornalieri, 3 persone decedute. Attualmente positivi 32.515, persone ricoverate in area non critica 312, persone in terapia intensiva 17. Casi per provincia: Lecce 297, Bari 212, Foggia 96, Brindisi 93, Taranto 86, Bat 45. Residenti fuori regione 35, provincia in definizione 8

Martedì 23 agosto: 2237 casi, 12274 test giornalieri, 4 persone decedute. Attualmente positivi 32.358, persone ricoverate in area non critica 305, persone in terapia intensiva 20. Casi per provincia: Lecce 643, Bari 603, Foggia 298, Taranto 293, Brindisi 181, Bat 128. Residenti fuori regione 88, provincia in definizione 3

Mercoledì 24 agosto: 1582 casi, 11306 test giornalieri, 8 persone decedute. Attualmente positivi 21.627, persone ricoverate in area non critica 286, persone in terapia intensiva 16. Casi per provincia: Lecce 490, Bari 362, Foggia 199, Taranto 190, Brindisi 160, Bat 109. Residenti fuori regione 71, provincia in definizione 1

Giovedì 25 agosto: 1356 casi, 9238 test giornalieri, 1 persone decedute. Attualmente positivi 21.654, persone ricoverate in area non critica 279, persone in terapia intensiva 16. Casi per provincia: Lecce 452, Bari 363, Foggia 151, Taranto 136, Brindisi 135, Bat 77. Residenti fuori regione 39, provincia in definizione 3

Venerdì 26 agosto: 1189 casi, 10227 test giornalieri, 5 persone decedute. Attualmente positivi 21.509, persone ricoverate in area non critica 255, persone in terapia intensiva 15. Casi per provincia: Lecce 353, Bari 311, Taranto 147, Foggia 145, Brindisi 115, Bat 69. Residenti fuori regione 42, provincia in definizione 8

Sabato 27 agosto: 1318 casi, 9194 test giornalieri, 1 persone decedute. Attualmente positivi 21.263, persone ricoverate in area non critica 257, persone in terapia intensiva 13. Casi per provincia: Lecce 358, Bari 355, Foggia 227, Taranto 156, Brindisi 116, Bat 60. Residenti fuori regione 41, provincia in definizione 5.

Domenica 28 agosto: 890 casi, 7857 test giornalieri, 6 persone decedute. Attualmente positivi 21.046, persone ricoverate in area non critica 252, persone in terapia intensiva 12. Casi per provincia: Bari 247, Lecce 242, Taranto 129, Foggia 99, Brindisi 94, Bat 43. Residenti fuori regione 32, provincia in definizione 32.