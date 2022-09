Logopedia, la Asl rassicura le mamme foggiane dei bambini autistici: "Il servizio non sarà interrotto"

Nessun pericolo di interruzione. Il servizio di logopedia presso il Poliambulatorio di via Grecia a Foggia proseguirà. È la Asl a renderlo noto, in seguito all'allarme lanciato da alcune mamme di bambini affetti da autismo, che dalla scorsa settimana hanno dovuto interrompere le terapie settimanali a causa del mancato rinnovo del contratto della logopedista in servizio: “Tutto si è fermato la scorsa settimana, quando la dottoressa ci ha comunicato che non avremmo più dovuto presentarci con i nostri figli perché il contratto non le sarebbe stato rinnovato”, ci racconta una mamma.

Un problema che ha generato preoccupazione tra i genitori che sarebbero stati costretti a rivolgersi ai Centri territoriali per l'autismo (i Cat) di Lucera e Cerignola - non essendo presenti altri presidi nel comune capoluogo - o, nella peggiore delle ipotesi, a un privato: “L'altro centro riabilitativo presente a Villaggio Artigiani non prende in carico casi di bambini affetti dal disturbo dello spettro autistico", aggiunge un altro genitore.

Sul caso, però, interpellata da Foggiatoday, la Asl ha fatto chiarezza: “Il servizio di logopedia non sarà interrotto. Attualmente è in corso una attività istruttoria per valutare il prosieguo dell'attività della dottoressa all'interno dell'azienda, ma il servizio ci sarà, a prescindere dall'eventuale rinnovo del contratto”.