Come dieta e stile di vita favoriscono la longevità: l'esperimento de Le Iene con il foggiano Nicola Marino e i ricercatori Aeon

È possibile modificare la propria età biologica? È l'interrogativo su cui è stato incentrato il servizio andato in onda nella puntata di ieri de Le Iene. Quello della longevità è un tema sempre più attuale nel panorama della salute pubblica.

Nel corso del servizio di Veronica Ruggeri e Marco Fubini, è stato posta l'attenzione su come gli stili di vita sani possano favorire un invecchiamento in salute, riportando indietro le lancette dell’età biologica e riducendo significativamente il rischio di malattie croniche. In un'epoca caratterizzata da un costante invecchiamento della popolazione, questa tematica assume un'importanza cruciale, soprattutto considerando l'aumento delle malattie legate all’età come il diabete, le neoplasie, le demenze e le patologie cardiovascolari.

Per andare più a fondo, le Iene si sono servite dell'ausilio dei ricercatori della Fondazione Aeon, diretta dal foggiano Nicola Marino. Il dott. Marino e il suo team, noti per il loro impegno, seguono personaggi noti e manager attraverso test molecolari avanzati e l’uso di tecnologie digitali ed algoritmi di intelligenza artificiale per l’analisi dell’età biologica e la personalizzazione degli stili di vita (nutrizionale, attività fisica, sonno, ecc.). Per il servizio, il suo team ha studiato l’età biologica delle note influencer e sportive Ludovica Pagani, Valentina Vignali e Flavia Pennetta, per comprendere come gli stili di vita possono “ringiovanire” i nostri sistemi biologici.

"Se oggi la longevità sembra essere un tema riservato a pochi, l'obiettivo è quello di democratizzare l'accesso al benessere, iniziando dall'educazione all'importanza essenziale di uno stile di vita sano fin dall'infanzia", ha dichiarato il dott. Marino.