Listeria, analizzati i lotti di wurstel sequestrati nel Foggiano. Parisi: "Per ora non c'è traccia del batterio"

Non sono state riscontrate positività al batterio Listeria tra i lotti di wurstel sequestrati - in via cautelativa - lo scorso 3 novembre nei circa 320 esercizi (fra depositi, supermercati, alimentari, macellerie e attività di ristorazione) della provincia di Foggia. Il sequestro era stato disposto dalla Asl, in seguito all'allerta emanata dal Nodo Regionale della Saram (Sistema di allerta rapido per gli alimenti e mangimi) della Regione Puglia, in seguito all'aumento di casi clinici di listeriosi alimentare rilevati in diverse zone del Paese.

Gli alimenti fin qui analizzati dall'Istituto Zooprofilattico di Putignano non hanno fatto riscontrare la presenza del batterio: "Al momento non ci sono positività correlate geneticamente con il genotipo del focolaio", ha spiegato a Foggiatoday il dottor Antonio Parisi, responsabile del laboratorio di Genetica.

Il sequestro ha avuto la finalità di tutelare la salute ed evitare possibili focolai della malattia. La capacità della Listeria monocytogenes di crescere e riprodursi a temperature variabili (da quella di refrigerazione fino a 45C°) e la sua capacità di resistere su substrati salati e con Ph acido, lo rendono un batterio molto resistente alle varie condizioni ambientali. In condizioni favorevoli può crescere nell’alimento contaminato fino a raggiungere concentrazioni pericolose per l’uomo.

L'infezione può manifestarsi sotto due forme, una più lieve (di natura gastroenterica con febbre, vomito e diarrea a 24 ore dall'ingestione dell'alimento contaminato) e l'altra più grave e sistemica che si verifica dopo diversi giorni di incubazione, con sintomatologia neurologica (meningite e sepsi).