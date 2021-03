Allestito un mega hub in Puglia per la vaccinazione di massa. Lopalco: "Devono solo arrivare i vaccini"

Sono partite questa mattina le prime vaccinazioni all’interno dell’hub Fiera, il più grande punto vaccini di Puglia, allestito da Regione Puglia, Asl Bari e Protezione civile nel padiglione 7 della Fiera del Levante per proseguire ed estendere la campagna vaccinale anti Covid.

"E' un giorno importante, aggiungiamo un tassello della grande macchina vaccinale della nostra regione. Un hub come questo che rispetta i più alti standard di sicurezza ed efficienza, permette di distribuire un numero elevatissimo di dosi in un giorno. Fornito di 20 postazioni che potrebbe vaccinare tutta Bari in 10 giorni .Questa è la direzione in cui ci stiamo spingendo anche nelle altre province per accelerare al massimo la campagna vaccinale. Devono solo arrivare i vaccini"

L’hub fiera potenzia la rete delle postazioni vaccinali della Puglia che saranno circa 60. Si sviluppa su una superficie di 2300 metri quadrati ed è dotato di percorsi differenziati per utenti e operatori sanitari: all’interno 20 postazioni, due sale di preparazione, 4 spogliatoi, 2 sale di attesa, 2 sale osservazione, una sala relax e servizi igienici.

Lopelco - che all'Adnkronos ha rivelato che la situazione delle terapie intensive in Puglia è stabile ma il sistema è in forte stress - spera di cominciare una campagna massiccia dalla fine di aprile: "Già nella seconda metà di aprile accumuleremo dosi di vaccino, per avviare la vaccinazione di massa nei 70-79enni e così via poi continueremo per fasce di età".

Per queste fasce di età non sarà necessario prenotarsi: "Penseremo noi ad allocare ogni cittadino nel proprio hub vaccinale".

L'epidemiologo si augura che la zona rossa possa frenare la circolazione del virus e non fa previsioni: "Aspettiamo cosa dice il governo su ulteriori restrizioni per i giorni di Pasqua". Poi ha anticipato che con i sindaci si dovranno trovare le modalità per far rispettare le regole per rendere efficaci le misure".