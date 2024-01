Screening visivo per ragazzi non collaboranti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L'associazione Pienodivita è lieta di promuovere la sua prima iniziativa, in programma per il 25 del mese di gennaio, aperta a tutta la città, organizzata presso la propria sede con la partecipazione dell'associazione 'Una vista da Aquilotto' e del Prof Lelio Sabetti, Oculista (Università dell’Aquila).

E' un format già sperimentato in altre regioni e consiste nello screening visivo per ragazze e ragazzi non collaboranti, con l'ausilio di un auto refrattometro palmare portatile progettato per aiutare a rilevare rapidamente e facilmente i problemi della vista, su pazienti dai sei mesi fino all’età adulta.

Può essere usato per lo screening della vista, o per misurare in automatico la refrazione dell’occhio. Pochi istanti per scoprire eventuali difformità, senza attese, senza complicazioni di sorta, senza alcun contatto e senza alcuna difficoltà. La visita oculistica dei ragazzi sarà gratuita grazie alla preziosa condivisione di tale iniziativa con Vision Ottica Megastore, pluriennale presenza nella città di Foggia.

Creiamo valore per questa città, noi ci proviamo con un Pienodivita.