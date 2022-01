Covid, screening di massa nelle scuole primarie foggiane: al via la campagna della Asl Fg

Parte venerdì 21 gennaio la campagna di screening anti Covid nelle scuole primarie della provincia di Foggia. Le operazioni di screening sono finalizzate a garantire la presenza in classe in sicurezza degli alunni di età compresa tra 5 e 11 anni.

Gli screening saranno attivati sul territorio a partire dai comuni più piccoli della Capitanata. Si parte venerdì pomeriggio da Carlantino, Celenza Valfortore, San Marco la Catola, Motta Montecorvino, Volturino.

Si proseguirà secondo una calendarizzazione definita in base all’evolversi del quadro epidemiologico, secondo indicatori che consentono di leggere e valutare le situazioni più critiche. L’obiettivo è la copertura di tutto il territorio.

Le attività, organizzate dalla Asl Foggia in collaborazione con le amministrazioni comunali e gli istituti scolastici, riguarderanno bambine e bambini che non abbiano già contratto l’infezione e che non siano ancora vaccinati. L’accesso è volontario, previa prenotazione presso gli uffici comunali.

Lo screening è una delle strategie di contenimento dei contagi previste dalla direzione generale della Asl Foggia, a supporto dell’imponente campagna vaccinale di massa che, in Capitanata, ha raggiunto ragguardevoli traguardi.

“Lo screening – spiega il direttore generale della ASsl Foggia Vito Piazzolla – ci consentirà di individuare tempestivamente eventuali casi positivi ed evitare la diffusione delle infezioni nelle scuole. Da solo, però, non basta. Questa attività di prevenzione avrà valore se, contestualmente, i genitori provvederanno a far vaccinare tutti i bambini in quanto la vaccinazione è l’unico sistema per proteggere la popolazione dal virus e dalle sue varianti”.