Screening neonatale: la Puglia è prima in Italia, si diagnosticano 10 malattie

La Puglia è la prima regione italiana per screening neonatale esteso, diagnosticando 10 malattie aggiuntive rispetto al pannello tradizionale, composto da 49 malattie metaboliche. "E tutto questo grazie alle iniziative legislative promosse in Consiglio regionale. È bellissimo poter vantare questo primato sulla salute dei bambini e sarebbe bello se riuscissimo a fare altrettanto negli altri settori, con più politiche concrete e minori polemiche politiciste". Lo dichiara il consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati, commentando i dati resi noti oggi dall’Osservatorio Malattie Rare.

“Gli screening neonatali servono a diagnosticare al più presto alcune gravi patologie e rendere perciò più efficaci le terapie di cura o di allungamento e modifica della storia naturale della malattia. Negli ultimi anni al pannello tradizionale di screening, effettuato in ogni regione italiana, si sono aggiunte altre malattie".

In Puglia sono dieci le malattie aggiunte, ossia Sma fabry, pompe, β-Gaucher, Mucopolisaccaridosi I, Leucodistrofia metacromatica, Immunodeficienza severa combinata, X-Linked agammaglobulinemia, Deficit di decarbossilasi degli L-aminoacidi aromatici, Distrofia muscolare di Duchenne.

In Abruzzo sono sette. Sei invece in Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Due in Lombardia, Liguria e Campania, mentre nelle Marche, Basilicata, Emilia Romagna, Umbria, Molise, Calabria e Sardegna, non ci sono screening aggiunti al pannello tradizionale.

"Il risultato pugliese è importantissimo e si deve alla collaborazione con i consiglieri regionale proponenti, del genetista Mattia Gentile, prima, e del patologo clinico Simonetta Simonetti, dopo. Su questo solco di vita, salute e innovazione, continuerò a prestare la mia attenzione come missione di vita. E Dio solo sa quanto ne valga la pena".