Screening mammografico di prossimità: riparte la marcia del Mammomobile nei comuni dei Monti Dauni

Torna in pista il Mammomobile della Asl Foggia con un calendario ricco di appuntamenti. Il camper, con la sua equipe qualificata, è pronto per portare lo screening mammografico di prossimità tra i comuni della Capitanata. Si parte il 25 giugno da Rocchetta Sant’Antonio dove il Mammomobile sosterà in viale XXIV Maggio, dalle ore 9,00 alle 16,00.

Successivamente il camper si sposterà secondo il seguente programma: il 26 giugno a Candela, il 2 luglio ad Anzano, il 3 luglio ad Accadia (comuni afferenti Accadia e Monteleone), il 9 luglio a Volturino, il 10 luglio a Sant'Agata di Puglia, il 16 luglio di Ascoli Satriano, il 17 luglio a Biccari, il 23 a Castelluccio dei Sauri, il 24 luglio a Roseto Valfortore (comuni afferenti Roseto e Alberona), l'11 settembre a Pietramontecorvino, il 17 a San Marco La Catola (comuni afferenti San Marco la Catola e Carlantino), il 18 settembre a Celenza Valfortore, il 24 settembre a Orsara di Puglia, il 25 settembre a Motta Montecorvino e il 2 ottobre a Castelluccio Valmaggiore (comuni afferenti Castelluccio, Celle di San Vito e Faeto).

Lo screening mammografico si rivolge alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni. È possibile prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo segreteriascreening@aslfg.it oppure utilizzando l’apposito QR Code.