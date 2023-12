Screening cervicocarcinoma nei luoghi di lavoro: enti, aziende e scuole aderiscono alla proposta dell'Asl

La Asl Foggia promuove lo screening del cervicocarcinoma direttamente nei luoghi di lavoro. In queste ore il Centro Screening aziendale sta raccogliendo le adesioni di enti, istituzioni, aziende e istituti scolastici del territorio per organizzare in loco sedute gratuite, dedicate alle lavoratrici di età compresa tra 25 e 64 anni. Per l’occasione, gli operatori della ASL sottoporranno al Pap test-Hpv Dna test le lavoratrici che aderiranno volontariamente all’iniziativa, senza alcuna prenotazione.

Gli esami saranno eseguiti all’interno del Papmobile, l’unità mobile dedicata allo screening del cervicocarcinoma, oppure nelle stesse aziende, in locali appositamente allestiti. Il test, che serve ad individuare alterazioni delle cellule del collo dell'utero o la presenza del virus Hpv si effettua attraverso il prelievo indolore delle cellule della cervice uterina e viene eseguito con le stesse modalità di una visita ginecologica. Il risultato, se negativo, sarà inviato a casa. In caso di risultato positivo o dubbio la donna sarà contattata telefonicamente per essere sottoposta ad ulteriori indagini.

Tutte le Aziende, enti, istituzioni e scuole interessate, possono aderire all’iniziativa scrivendo una mail all’indirizzo segreteriascreening@aslfg.it.

Nel territorio di Foggia, per ora hanno aderito Comune di Foggia, Prefettura, Biblioteca La Magna Capitana, Dipartimento di Scienze Giuridiche della Università di Foggia, Liceo Scientifico Alessandro Volta, Istituto Superiore Einaudi, Istituto tecnico Giannone-Masi, Stabilimento Barilla, Stabilimento Fpt (ex Sofim), Sanitaservice Asl Fg. Nel territorio di San Severo hanno aderito: Comune, Azienda ‘Mazzeo’, Azienda ‘Tre G’. Nel territorio di Manfredonia hanno aderito l’Istituto Scolastico Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta e l’Ipeoa Toniolo. Infine, hanno aderito anche il Comune di San Marco in Lamis, il Comune di Torremaggiore e gli istituti Fiani-Leccisotti, ‘Via Sacco e Vanzetti’ e la scuola primaria ‘San Giovanni Bosco’ di Torremaggiore.