Savino Dimalta è il nuovo direttore sanitario dell'ospedale San Camillo De Lellis

Dal 15 ottobre il dott. Savino Di Malta è il nuovo direttore sanitario dell'ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia. Già direttore ad interim del dipartimento di Salute Mentale e primario Uoc/spdc del nosocomio sipontino, l'incarico ad interim gli è stato conferito dal direttore generale della Asl Foggia, Antonio Nigri.

Così il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice: "L’impegno e la competenza di Dimalta, che succede al dott. Serafino Talarico, al quale vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in anni difficili per la struttura ed il sistema sanitario alle prese anche con la pandemia, ha consentito all’S.p.d.c.di divenire eccellenza e punto di riferimento nello specifico settore a livello regionale e nazionale. La sua nomina, in un’ottica di riassetto organizzativo aziendale, avvia una fase determinante per il rilancio e potenziamento strutturale e dei servizi del 'San Camillo' che il Comune di Manfredonia ha chiesto e condiviso con la direzione generale dell’Asl, che si ringrazia per la collaborazione".

Ad affiancare il dr Dimalta sarà una equipe multidisciplinare composta dai dottori Pierpaolo Ciavarella, Luigi Esposto e Vincenzo Russo: "Augurando loro i migliori auspici di buon lavoro, li invitiamo a profondere il massimo impegno nel miglioramento ed efficientamento dei servizi sanitari, nonché nell’ascolto delle esigenze dei cittadini per garantire loro il diritto alla salute, potendo sempre contare sul sostegno e collaborazione dell’Amministrazione comunale, così come accaduto sinora dal nostro insediamento".