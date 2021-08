Caos all’unico hub di San Severo, riapre il punto vaccinale in via De Palma

Nei giorni scorsi, segnalate lunghe file e disagi per la popolazione nel centro di via Croghan dove dal 5 luglio erano state spostate tutte le attività di somministrazione delle dosi

Riaprirà il 9 agosto il Punto Vaccinale di Popolazione della Scuola ‘De Palma’ di San Severo.

Lo conferma l’Asl di Foggia e la Regione Puglia nel consueto aggiornamento sulla campagna vaccinale. Sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14.

Nei giorni scorsi, nell’unico hub vacinale di via Croghan, dove dal 5 luglio erano state spostate anche le attività del punto vaccinale chiuso, erano state registrate lunghe file e i cittadini avevano lamentato veri e propri assembramenti.

La direzione strategica dell’Asl ha, quindi, stabilito di riaprire l’hub in via De Palma. Ad annunciarlo era stato il vice presidente del Consiglio comunale di San Severo Enrico Pennacchio che ha evidenziato come un lavoro sinergico tra Asl e Comune abbia consentito di trovare una soluzione per superare le criticità.