Il servizio di pet therapy resta fermo, famiglie dei ragazzi preoccupate: “Sconcertante il silenzio delle istituzioni”

“È particolarmente sconcertante il silenzio dei massimi vertici regionali in merito a queste decisioni. Nonostante siano stati informati e coinvolti su tutte queste questioni, sembrano restare impassibili. Ci si aspetterebbe che fossero i garanti della trasparenza e della giustizia, ma finora non hanno preso posizione. In questa situazione, il disagio dei cittadini è palpabile, e molte persone stanno iniziando a sollevare domande scomode e a cercare risposte”. In una nota i genitori dei ragazzi utenti del servizio di Pet Therapy dell’associazione ‘Amore per la vita attraverso la pet therapy’ esprimono la loro preoccupazione in merito alla sospensione del servizio nella città di San Severo, che ha scatenato una ondata di disagi tra i cittadini utenti. Come si ricorda, il servizio è stato garantito dall’associazione fino allo scorso mese di giugno, dopo la sospensione della convenzione nel dicembre 2022, decisa dalla Asl affinché il servizio venisse riassegnato tramite gara.

“Una soluzione pienamente accettata dall’associazione che gestisce il Centro di San Severo, pienamente convinta che nel settore dell’assistenza legalità e trasparenza siano valori non negoziabili. Il buonsenso avrebbe suggerito, in attesa della formulazione e dell’espletamento della gara, di continuare a garantire il servizio in prorogatio. La Asl ha ritenuto altrimenti", dichiarò l’associazione sanseverese. A distanza di ormai tre mesi non si sono registrate novità.

Un immobilismo che penalizza e preoccupa le famiglie dei ragazzi che usufruivano del servizio introdotto con successo nella città di San Severo più di 10 anni fa grazie alla lungimiranza del dottor Luigi Urbano. Questo innovativo programma ha portato risultati notevoli, aiutando bambini, anziani nelle rsa e pazienti dei centri di riabilitazione mentale a superare le loro sfide e a migliorare la loro qualità di vita. Inoltre, la Pet Therapy ha contribuito a dare una notevole visibilità positiva alla Asl di Foggia, diventando la prima in Italia a offrire questo servizio: “Nonostante siano passati otto mesi dalla dichiarazione, nulla è stato fatto per riattivare il servizio, lasciando i pazienti e le loro famiglie in uno stato di incertezza e disagio”, dichiarano i genitori.

I disagi generati dalla sospensione del programma sono molteplici: “Progetti come l'antibiotico resistenza, One health: ambiente, clima e salute, il registro tumori degli animali da compagnia e le commissioni per i disabili sono stati anch'essi colpiti da questa serie di interruzioni, causando disagi e sofferenze a chi ne aveva bisogno”, proseguono, rivolgendo anche un appello alle istituzioni affinché “prendano in considerazione le esigenze dei cittadini e forniscano spiegazioni chiare sulle loro decisioni”.

"Purtroppo, fino ad ora né il presidente Emiliano né il direttore generale Nigri hanno risposto alla lettera indirizzata loro dei genitori dei ragazzi utenti del servizio”, concludono i genitori dei ragazzi, che annunciano di voler portare avanti le proprie istanze: “Il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli avrebbe già dato la disponibilità a incontrare i genitori per avere più informazioni sulla questione. La nostra azione per il ripristino di questi servizi comunque continuerà finché non saranno fornite risposte soddisfacenti”.