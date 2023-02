San Nicandro diventa città cardioprotetta

San Nicandro Gargano nella nella rete 'Puglia, regione cardioprotetta'. Lo annuncia il sindaco, Matteo Vocale, che questa mattina, presso l'assessorato al Bilancio della Regione Puglia, ha ricevuto in consegna un defibrillatore Dae dal direttore generale dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale, Giovanni Gorgoni, alla presenza del vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese.

"Da oggi, anche San Nicandro Garganico entra in 'Puglia, regione cardioprotetta', l’ambizioso programma che, da 2 anni, la Regione sostiene insieme all’Aress, affinché i Comuni pugliesi abbiano un defibrillatore per consentire interventi immediati salvavita in caso di improvvise e imprevedibili circostanze di insufficienza cardiaca", spiega il primo cittadino. "E' solo il primo passo di una serie una città cardioprotetta, in linea con il nostro programma amministrativo".