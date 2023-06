Intitolato allo psichiatra Pettolino il centro di igiene mentale di San Marco in Lamis

Da oggi il centro di igiene mentale di San Marco in Lamis porterà il nome dello psichiatra Antonio Raimondo Pettolino. La Asl Foggia ha deliberato l’intitolazione “per onorare la memoria di un eccellente psichiatra del territorio e innovatore per la lotta al pregiudizio e all'esclusione sociale delle persone con malattia mentale, per la lotta allo Stigma”.

Infatti il dottor Pettolino, come ricorda la stessa delibera, nei primi anni Novanta (quando a Foggia era ancora attico l’ospedale psichiatrico) è stato uno dei più fermi sostenitori della cosiddetta legge Basaglia (la n.180 del 1978), quella che impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio istituendo i servizi di igiene mentale pubblici.

Nel 1993 aprì il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura presso l'Ospedale Umberto I di San Marco in Lamis (poi trasferito presso l'ospedale di San Severo) divenendone il primario. Questa fu una delle prime esperienze, a livello nazionale, di reparto ‘no restraint’, ovvero di reparto in cui è assolutamente vietata ogni forma di contenzione fisica e dove si pratica costantemente l'umanizzazione delle cure e delle relazioni tra operatori ed utenti.

“È stato, di fatto – si legge nella delibera – il fondatore dell'assistenza psichiatrica territoriale nell'area garganica ed è stato, fin dall'inizio, il protagonista della lotta per la ‘deistituzionalizzazione’ dell'Ospedale Psichiatrico di Foggia”. Infatti già nel 1984, convinto della necessità di applicare il modello della psichiatria di comunità e di quella sociale, lasciò l'ospedale psichiatrico Santa Maria di Foggia (Opera Don Uva), dove aveva iniziato a lavorare da giovane medico, per andare ad aprire il primo servizio pubblico di psichiatria territoriale (il centro di igiene mentale) nel Comune di San Marco in Lamis.

La cerimonia ufficiale di intitolazione avverrà sabato 1 luglio alle 17.30.